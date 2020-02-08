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فن

شاهد..سارة نخلة بإطلالة جريئة بدون مكياج

السبت 08/فبراير/2020 - 04:03 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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كريم ناصر
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت سارة نخلة بالصورة بدون اى ميك اب معلقة عليها قائلة  صورة بدون مكياج والله . 

ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين ما اجرائكى جميلة حتى بدون مكياج . 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.


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