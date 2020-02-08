شاهد..سارة نخلة بإطلالة جريئة بدون مكياج

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .





وظهرت سارة نخلة بالصورة بدون اى ميك اب معلقة عليها قائلة صورة بدون مكياج والله .





ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين ما اجرائكى جميلة حتى بدون مكياج .





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.





وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.



