شاهد..سارة نخلة بإطلالة جريئة بدون مكياج

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .
وظهرت سارة نخلة بالصورة بدون اى ميك اب معلقة عليها قائلة صورة بدون مكياج والله .
ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين ما اجرائكى جميلة حتى بدون مكياج .
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
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