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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا

السبت 08/فبراير/2020 - 02:10 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، السبت، أعمال الإنشاءات بمقر جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا؛ للاطمئنان إلى سير العمل ومعدلات التنفيذ بها، في إطار متابعته المستمرة لمعدلات الأداء والتنفيذ بالمشروعات القومية للتعليم العالي.


وقام الوزير بزيارة مبنى كلية القانون الدولي وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات العليا، ومبنى المكتبة المركزية، ومجمع الخدمات والموقع العام.


وتفقد الوزير موقع إنشاء المباني السكنية لطلاب الجامعة، مطالبًا بمراعاة تأمين هذه المباني على أكمل وجه، وتجهيزها بكافة ما يلزم من تجهيزات على نحو يساعد على إقامة مناسبة لطلاب الجامعة. 

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واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن إنشاءات الجامعة، حيث إنها تقام على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولي، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبي الذي يضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى مستشفيين (المستشفى الجامعي العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا) والقطاع الأخير يضم مباني الإدارة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات، وكلية الدراسات العليا، ومباني إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامي، التي تم إضافتها للجامعة.

كما تم تزويد الجامعة أيضًا بشبكة معلومات تعليمية وبحثية، وأخرى تأمينية متوفر بها أعلى أنظمة الحماية، التي تغطي كافة المنشآت التعليمية، فضلا عن إنشاء شبكة من الأنفاق الخدمية، وطريق دائري لربط كل مباني الجامعة، وإقامة محطة توليد كهرباء مستقلة بالجامعة؛ لضمان عدم تأثر الخدمة التعليمية والطبية بالجامعة.

 

وأشاد الوزير بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة بالمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وإنجازها بمواصفات عالمية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في تلك المناطق الاستراتيجية والهامة في مصر، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.

 

وأكد عبدالغفار مواصلة زياراته الميدانية للمشروع، ومتابعة تنفيذه على أفضل ما يكون، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على تنفيذ الجامعات الجديدة وفقًا لأحدث النظم العالمية، واختيار برامج دراسية لها تتماشى مع احتياجات سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أن هناك عددًا من الكليات بجامعة العلمين ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول العام الدراسي القادم، وهي كليات القانون الدولي وإدارة الأعمال والهندسة والفنون التطبيقية والدراسات العليا.

 

يذكر أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا جامعة أهلية، وتتكون الجامعة من 12 كلية تستوعب 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتعمل بنظام الساعات المعتمدة، ولديها مقررات إجبارية كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكافة التخصصات العلمية، وتشمل التذوق الأدبي، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدي، ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، بالإضافة إلى مهارات البحث والتحليل.


وتضم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة، والتي تصل إلى 80 برنامجًا مختلفًا، وتشمل تخصصات الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث.


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