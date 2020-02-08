الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتقدم على كريستال بالاس بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق إيفرتون على كريستال بالاس بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

جاء هدف إيفرتون الوحيد عن طريق بيرنارد، في الدقيقة 18، من عمر المباراة.





وسيطر إيفرتون على المباراة بنسبة 51%، مقابل 49 %، لكريستال بالاس، وسدد 5 تسديدات منها 3 كرات على المرمى، بينما لم يسدد الضيوف أي كرة على مرمى التوفيز.





ويحتل إيفرتون المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 14.





يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.