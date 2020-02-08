وفد روسي يصل تركيا لبحث قضية إدلب

وصل وفد روسي، اليوم السبت، إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة لبحث الوضع في إدلب .





وقالت قناة روسيا اليوم الروسية إن الوفد يضم مساعدا لوزير الخارجية، ومسؤولين عسكريين، وممثلين عن الاستخبارات الروسية.





وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس الماضي، إن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد، لبحث التطورات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.





وقال المتحدث إنه "قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانا، كما يمكن أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا".



