بعد اختراق هاتف مؤسس أمازون ..رئيس تسلا يسخر من أمن واتساب بهذه الطريقة

يبدو أن الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك يعتقد أن تطبيق واتساب WhatsApp يشبه جزء الجهاز القابل للاختراق، وهو ما لمح به في تغريدة عبر حسابه عىلى موقع التدوين العالمي تويتر.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "The Times of India"، قارن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "Tesla"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بين شركات التكنولوجيا مثل آبل Apple ومايكروسوفت Microsoft وسامسونج Samsung وجوجل Google ومنصة المراسلة واتساب WhatsApp وFacebook عن طريق إيموجي emojis منفصل لكل منها في صورة مرفقة.





وقال "إيلو" في اتغريدته: "رموز تعبيرية جديدة! آخر واحد يأتي مع اختراق الهاتف المجاني"، والرموز التعبيرية الأخيرة، كما هو واضح من الوصف في الصورة المرفقة أنها تعود إلى تطبيق التراسل الأضهر واتساب WhatsApp.





ويعد مصطلح "اختراق مجاني للهاتف"، يعد مصطلحً قويا لاستخدامه ضد واتساب WhatsApp، ولكن منصة الرسائل الفورية غارقة في العديد من الخلافات المتعلقة بالقرصنة.





وقد تم أختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة Amazon وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس "Jeff Bezos" مؤخرا، وقد أشير إلى اختراقه من خلال رسالة أرسلت إليه عبر تطبيق واتساب WhatsApp، وكما استخدم برنامج المراسلة الفورية وفقا لبعض التقارير الإعلامية للتجسس على العديد من الصحفيين والناشطين والمحامين والأكاديميين في الهند، في أواخر عام 2019.

وفي كلتا الحالتين، تم استخدام نفس البرامج الضارة لاستهداف واتساب، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، قبل بضعة أيام من الاختراق، رفع واتسابWhatsApp دعوى قضائية في محكمة فيدرالية أمريكية ضد الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها والتي يقال إنها تقف وراء هجوم البرمجيات الخبيثة في الدعوى القضائية، حيث زعم واتساب أن المجموعة الإسرائيلية استخدمت برامج التجسس "Pegasus" لاستهداف حوالي 1400 من مستخدمي واتساب WhatsApp حول العالم.