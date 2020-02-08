يسرا عن لينين الرملي: فقدنا أحد أهم أعمدة المسرح المصري

نعت الفنانة يسرا ، الكاتب المسرحي لينين الرملي الذي وافته المنية امس الجمعة عن عمر ناهز 75 عامًا.





وغردت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" البقاء لله في الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي.. فقدنا أحد أهم أعمدة المسرح المصري.. في جنة الخلد أيها المبدع والمفكر الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح أمس الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.





ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.



