الوطنية للانتخابات لا شكاوى في تصويت المصريين بالخارج بتكميلية النواب

أكد المستشار محمود الشريف؛ نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها؛ أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات التكميلية بدائرتي الجيزة وملوي تسير بشكل جيد جدا؛ مضيفا أن الهيئة لم تتلقى أي شكاوي.





وأضاف أن اللجان ستغلق أبوابها في التاسعة مساءا بتوقيت كل دولة؛ يعقبه فرز الأصوات ثم ارسالة لوزارة الخارجية التي ستقوم بتسليمة للهيئة؛ ليتم اضافته للأصوات في الداخل.





وكان قد انطلقت؛ في التاسعة صباحا من صباح أمس بتوقيت كل دولة؛ عملية التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرتي الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، ودائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا؛ على مدار يومين الجمعة السبت.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات اعلنت الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتى الجيزة وملوى والتى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، و8 بدائرة ملوى بالمنيا .





واكدت الهيئة الوطنية ان فترة الصمت الانتخابى بدأ ظهر اليوم الخميس فى الانتخابات المقرر أن تنطلق فى الخارج يومى غدا الجمعة والسبت 7 و8 فبراير وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة على أن تستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.





واشارت الوطنية للانتخابات الى انها ارسلت بطاقات الاقتراع الى 144مقرا فى 124 دولة " حيث تقوم الهيئة بارسال نموذج للبطاقة، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذى تحتاجه من الأوراق " .





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الماضى ، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.





وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.





وضمت القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة كلا من ""محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم وهشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف .



