طارق السيد يوجه رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

وجة طارق السيد النجم نجم الكره المصرية السابق رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و كتب طارق السيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:انصر يارب الزمالك .

اعلن الجهاز الفني لفريق شباب بلوزداد غياب بن حمودة نجم الفريق رسميا عن مباراة الزمالك بداعي الإصابة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية