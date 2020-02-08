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أماني أبو زيد تكشف دور مصر في دعم القضايا الأفريقية في المحافل الدولية

السبت 08/فبراير/2020 - 08:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنى التحتية والطاقة، أن لمصر مسئوليتها تجاه القارة الافريقية بدون رئاسة الاتحاد الأفريقي أو غيره، منوهة أن مصر لديها إسهاماتها الكبيرة في مساعدة الدول الأفريقية . 

وأضافت أبو زيد خلال حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»؛ المذاع على فضائية تقديم «لبني عسل»، أن مصر سوف تستمر في مساعدة جنوب أفريقيا في رئاسة الاتحاد الإفريقي 2020؛ مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية العام الماضي تمكنت من وضع القضايا الأفريقية على أعلى المستويات في العالم كله؛ من خلال عقد المؤتمرات والفعاليات العالمية بهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار والاستثمار .

وأوضحت، أبو زيد، أن مصر قدمت مشروعا لتطوير البنية التحتية في قارة افريقيا، مرددا: « في 2019 استطاعت مصر من خلال رئاسة الاتحاد الافريقي لنقل القارة بشكل كبير إلى الأمام في كافة المجالات».

وتابعت أبو زيد، أن مصر لها مكانة وثقل كبير في أفريقيا من ناحية إحلال السلم والأمن وفض المنازعات واعادة الأعمار، مؤكدة ان هناك وعي عام جديد في مصر للأهتمام بالقارة الإفريقية، ويرجع ذلك إلى قيادة الرئيس السيسي الذي يدعم القضايا الأفريقية.

وأختتم أبو زيد، رئاسة المصرية للاتحاد حرصت على إبراز ودعم القضايا الإفريقية فى المحافل الدولية الكبرى، سواء فى مبادرة «الحزام والطريق» مع الصين، أو القمة الإفريقية اليابانية، أو اجتماع الـ 5 ومجموعة الـ 20، أو القمة الروسية الإفريقية.
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