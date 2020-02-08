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مساعد وزير الخارجية: مبادرة إسكات البنادق هدف وأولوية لدى الاتحاد الأفريقي

السبت 08/فبراير/2020 - 11:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
أكدت السفيرة سها الجندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، أهمية مبادرة "إسكات البنادق" تعد هدفا وأولوية لدى الاتحاد الإفريقي وهى غاية في الأهمية والتعقيد أيضا، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الخطوات في هذا السياق لكن ليست بالشكل الكافي.

وأضافت الجندي، في حواره مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "أفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر تضع أمامها هذا الملف بشكل كبير كونه أولوية لها، متابعة أن لديها شعار وهو الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وفي السياق نفسه أشارت، إلى أن اتفاقية القارية للتجارة الحرة حلم مصري وهدف مباشر للرئيس السيسي منذ 2015، ومصر تسعى على أن يتم الدفع بهذه الاتفاقية في الاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية وتنفيذ المرحلة الأولى منها وبصدد المرحلة الثانية.
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