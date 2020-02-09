AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تبيع أذون بـ14.5 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:03 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيى

تقترض وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.


ذكرت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 4 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ10.5 مليار جنيه.


وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 42 مليار جنيه لسداد عجز الموازنة عبر 3 عطاءات دورية.


ومع طرح الوزارة اليوم لأذون الخزانة بـ14.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان اثنان بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال يومي الخميس والإثنين من نفس الأسبوع.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تبيع أجلي خزانة بـ18.5 مليار جنيه.. اليوم

المالية تطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه..اليوم

بقيمة 20.5 مليار جنيه.. المالية تطرح أذون خزانة

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه..اليوم

المالية تبيع أذون بـ 14.5 مليار جنيه اليوم

المالية تطرح أذون خزانة بـ 14.5 مليار جنيه للسيطرة علي فجوة الموازنة

ترشيحاتنا

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

تركي آل الشيخ: مشتاق لك يا أبوي

شوقي غريب يجيب .. من قائد المنتخب في الأولمبياد صلاح أم رمضان؟

الكمثرى والشاى الأخضر أبرزها .. 5 أطعمة تحمي من خطر الإصابة بالسرطان

ارتفاع درجة حرارته.. أول ظهور لـ مصري محتجز في الصين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر