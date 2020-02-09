المالية تبيع أذون بـ14.5 مليار جنيه.. اليوم

تقترض وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.





ذكرت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 4 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ10.5 مليار جنيه.





وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 42 مليار جنيه لسداد عجز الموازنة عبر 3 عطاءات دورية.





ومع طرح الوزارة اليوم لأذون الخزانة بـ14.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان اثنان بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال يومي الخميس والإثنين من نفس الأسبوع.