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توك شو

شخص رخيص.. الديهي يشن هجوما عنيفا على الهارب محمد ناصر.. اعرف السبب

السبت 08/فبراير/2020 - 08:21 م
محمد ناصر
محمد ناصر
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عبد الخالق صلاح
هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي الإخواني محمد ناصر، بسبب تقديمه حفل توقيع كتاب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب اردوغان.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن محمد ناصر شخص حقير رخيص يُباع ويشترى، يتاجر بمصر، وكلما يهين مصر ويتطاول عليها أكثر يحصل على أموال أكثر.

وعرض مقطع فيديو لـ محمد ناصر يتحدث مع ياسين أقطاي حول الدعارة والخمر وإباحتها في تركيا، وكان يحاول إظهار "أقطاي" على أنه شخص تقي، حيث سأله قائلًا: " بما أنك شخص مسلم ألا تتأذى عندما ترى بيوت الدعارة في البلاد"، ورد عليه "أقطاي" لا على اعتبار أنهم ضد المنع واعتبر ذلك حرية شخصية.  

وسخر، من هجوم محمد ناصر على الإعلامي يوسف حسين، مقدم برنامج "جو شو"، وحديثه عن أنه فلاح وحش وكلح، قائلًا: "على أساس أن محمد ناصر والده كان خديو ووالدته هانم، نعل أقل فلاح في مصر بيك وعيلتك كلها".
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