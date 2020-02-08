يوم الأزمات لـ محمد رمضان .. بلاغ من محام وفيديو الطيار الموقوف يهددان نمبر وان

لا يمر يوم دون ان يواجه الفنان محمد رمضان أزمات بسبب تصرفاته وأفكاره الجريئة التي تؤدي للهجوم عليه وفي بعض الاحيان محاولات لـ سحب "الاسطورة" او " نمبر وان" لساحات القضاء.





آخر الأزمات، فتح الطيار اشرف ابو اليسر، النار على محمد رمضان بعدما تسبب في ايقافه مدي الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب قيام "رمضان" بنشر فيديو يزعم أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.





وقال ابو اليسر في فيديو نشره بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "في سبتمبر 2019 ، طلب محمد رمضان التقاط صورة تذكارية لابنه علي في قمرة القيادة ونحن في طائرة خاصة ولا يوجد باب فاصل بين الركاب وطاقم الطيران".





واضاف ابو اليسر: "كان مساعد الطيران في الحمام وقالي لي رمضان بعد اذنك هاخد صورة اصورها لابني ودائما نصطحب في رحلاتنا الجوية امراء ووزراء وبكل حب يلتقطوا صور لنفسهم وليس للنشر، وما حدث من محمد رمضان بنشر الصورة بدون علمي او موافقتي على السوشيال ميديا يخالف جميع القوانين".





واكد ابو اليسر: "الفيديو الذي ظهر فيه محمد رمضان وهو يقود الطائرة مفبرك وليس حقيقي".





واشار: "محمد رمضان تسبب في ايذاء الكثير من الاشخاص وانا طيار ولي تاريخي وتم توقيفي مدى الحياة عن ممارسة المهنة".





وقدم محامٍ بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان طالب فيه بحبسه لترويجه للخمور والاغتصاب والشذوذ في أغنيته الأخيرة (بم بم).





وقال مقدم البلاغ إن الأغنية تروج لشرب الخمور والشذوذ وتحرض على اغتصاب النساء بمشاهد وصفها مقدم البلاغ بأنها تثير الغثيان.





وأضاف: أن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3و6 و8 ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة.





وتابع: يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة وهي بالطبع الشركة المنتجة لهذا العمل.



