التذكرة بـ 25 جنيهاً.. أحمد موسى يستعرض مواصفات أول أتوبيس كهربائي في القاهرة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك "أتوبيس كهرباء" يجوب شوارع القاهرة من ميدان التحرير إلى التجمع الخامس وهو أحدث أتوبيس كهربائي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأتوبيس ذكي يعمل بالكهرباء ونفذته الهيئة العربية للتصنيع ومواصلات مصر مزود بكاميرات مراقبة وبه مكان للصعود والنزول بكرسي متحرك لخدمة ذوى القدرات الخاصة .





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "يوجد زر بجوار كل كرسي من أجل إبلاغ السائق بمحطة النزول من الأتوبيس".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الاتوبيس نظيف وهادئ وبه 45 كرسي، ومشكلة الاتوبيس الوحيدة هو ارتفاع سعر التذكرة الخاصة به بـ 25 جنيهاً وسعر الاشتراكات بـ 18 جنيهًا للتذكرة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الاتوبيس مزوّد بـ واي فاي وأماكن مخصصة لشحن الهواتف المحمولة، والأتوبيس يقف في 4 محطات من ميدان التحرير وحتى الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس".