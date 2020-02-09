الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في ليبيا فضيحة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس الوضع في ليبيا بالفضيحة، مطالبا بحل فعال لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا بين الأطراف المتحاربة.





وقال جوتيريس في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما يحدث في ليبيا ليس أقل من فضيحة.. الأسلحة تتدفق والعمليات العسكرية مستمرة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل".





وشدد جوتيريس على ضرورة وقف إطلاق النار، وقال:"نحتاج بشدة إلى وقف إطلاق نار فعال ودائم".





وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، وذكرت البعثة أن الاجتماع شهد توافقًا على أهمية استمرار الهدنة في ليبيا و أهمية احترامها وتجنب خرقها.





واقترحت البعثة الأممية عقد جولة جديدة من المحادثات الليبية في 18 فبراير في جنيف، موضحة أن الطرفين الليبيين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.



