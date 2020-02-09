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أخبار البلد

بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة رفع الأثقال البارالمبية المصري، قادمة من نيجيريا بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020  والمؤهلة لبطولة الدورة البارالمبية في طوكيو 202‪0

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة رفع الأثقال البارالمبية المصري، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، فور وصولهم على متن الرحلة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ورامي عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية. 

وحققت مصر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة  .

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية ، وشريف عثمان  ذهبية ،  رحاب احمد ذهبية ، محمد السيد فضية ، امل محمود فضية ، نادية فكرى فضية ، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية ، فاطمة محروس فضية ،  راندا تاج برونزية ، متولى مطحنة برونزية ، طه عادل برونزية ، وهانى محسن مركز رابع .

شارك فى البطولة كل من  طه عادل، شريف عثمان، محمود صبري، متولي مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، ورحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى، ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. صور
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