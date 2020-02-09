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منوعات

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:23 ص
رجل يقتل زوجته
رجل يقتل زوجته
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عزة عاطف

يشكو الرجال في العادة من زوجاتهم "النكدية"، ويتذمر البعض من "ضربة البوز" التي تتقنها عدد من الزوجات حتى في أسعد اللحظات، لكن أن يقتل رجل زوجته بسبب ضحكها الشديد فهذا ما لا يستوعبه عقل.

 

قتل رجل أمريكي يدعى «كينيث مانزاناريس» 39 عامًا، زوجته التي كانت تضحك بشدة معه برفقة أطفالهما الثلاثة أثناء ذهابهم في نزهة بحرية للاحتفال بذكرى زواجهما، بعدما توهم أنها تضحك عليه أو تسخر منه.

 

خلال تواجدهما على السفينة كانت الزوجة تضحك مع الأطفال في حضور الزوج، ورغما علاقتهما الجيدة فقد سحبها إلى الغرفة الخاصة بهما وأبرحها ضربًا حتى الموت، وحاول إلقاء جثتها في البحر.

 

حاول الأطفال إنقاذ أمهما من بين يديه بعدما سمعوا صراخها من داخل الغرفة، ليجدوا أباهم قد نزل بكلتا قبضتيه على رأسها حتى قتلها، ولم يستطع الفريق الطبي إنقاذها بعدما أفلتها الأولاد من بين يديه فماتت في الحال وفقًا لـ "دايلي ميل".

 

أقر الزوج أمام المحكمة بأنه مذنب في جريمة قتل من الدرجة الثانية إذ تسبب في مقتل زوجته بالضرب المبرح خلال رحلتهما إلى ألاسكا.

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