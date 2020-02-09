AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم بعثة منتخب مصر للأثقال البارالمبي

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:21 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
يكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد ، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم أبوجا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .

ونائبا عن صبحي ، استقبل بعثة منتخب مصر للأثقال ، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، في مطار القاهرة التي وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى أن البعثة البارالمبية المؤهلة حتى الآن للمشاركة في طوكيو 2020‪ تضم 50 لاعبا من ألعاب رفع الأثقال وألعاب القوي والسباحة وتنس طاولة والطائرة والريشة الطائرة والتايكوندو، هذا بخلاف الجهاز الفني والإداري، متوقعا أن يزيد هذا العدد من الألعاب البارالمبية.

وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. فيديو وصور

اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو

الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما: بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

سؤال عجيب من طالب فى كلية الطب إلى دار الإفتاء.. تفاصيل

أخبار الفن.. شيكو يوضح حقيقة انفصاله عن هشام ماجد.. فيفي عبده بالملاية اللف.. وعادل إمام ينشر صورة نادرة مع أحمد راتب

سقوط أمطار على بعض المناطق في القاهرة والجيزة

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

هاني حتحوت: أحمد شديد قناوي انفرد برقم خاص في الدوري المصري الممتاز.. فيديو

عبد الناصر محمد: الحكام ممنوعون من طرد لاعبي الأهلي

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام