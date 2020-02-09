وزير الشباب والرياضة يكرم بعثة منتخب مصر للأثقال البارالمبي

يكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد ، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم أبوجا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .

ونائبا عن صبحي ، استقبل بعثة منتخب مصر للأثقال ، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، في مطار القاهرة التي وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم.





وأشار مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى أن البعثة البارالمبية المؤهلة حتى الآن للمشاركة في طوكيو 2020‪ تضم 50 لاعبا من ألعاب رفع الأثقال وألعاب القوي والسباحة وتنس طاولة والطائرة والريشة الطائرة والتايكوندو، هذا بخلاف الجهاز الفني والإداري، متوقعا أن يزيد هذا العدد من الألعاب البارالمبية.





وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.