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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:52 ص
الاهلي - بيراميدز
الاهلي - بيراميدز
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف التجديد للرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان.

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأنه كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك وهو لاعب. 

علق شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي على تصريحات يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي،  بشأن عدم طلب المنتخب الأولمبي ضم محمد صلاح، إلى صفوفه في أولمبياد طوكيو 2020.

كشف شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني الأول والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي ، في حساباته لضمه في أولمبياد طوكيو.

"لم أعد مهيأ نفسيا للعمل في قناة الزمالك مرة أخرى".. بهذه الكلمات بدأ الإعلامي كريم حسن شحاتة حديثه.

تعرض ثابيلو مورينا نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لإصابة بالغة أثناء مباراة فريقه مع سوبر سبورت ضمن منافسات دور الـ16، من كأس جنوب أفريقيا.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن توقيع اتحاد الكرة عقوبات مغلظة على عدد كبير من لاعبي نادي بيراميدز بعد احتجاجهم بشكل غير لائق خلال لقاء الأهلي.

دخل شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي في نوبة بكاء على الهواء خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار".

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بمكتبه بديوان عام المحافظة. 

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