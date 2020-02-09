أهم الأخبار ليلا .. محمد رمضان يعتذر للطيار المفصول.. ارتفاع أعداد وفيات كورونا بالصين.. محمد صلاح في الأولمبياد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:





دخل الإعلامي عمرو أديب في وصلة غناء ورقص على الهواء أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» على أنغام أغنية «بنت الجيران» للمطرب الشعبي حسن شاكوش.





"لم أعد مهيأ نفسيا للعمل في قناة الزمالك مرة أخرى".. بهذه الكلمات بدأ الإعلامي كريم حسن شحاتة حديثه.





وقال كريم شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "هناك تربص كبير بي، لا تفرق معي الضغوطات، دائما لا أفضل العمل في قنوات الأندية، "بحب أشتغل بحرية".





قدم الفنان محمد رمضان الاعتذار لـ الكابتن أشرف أبو اليسر الطيار المفصول من الخدمة بعد التقاطه فيديو معه.





وقال محمد رمضان خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "أنا مستعد أعوضه بأى شئ واللى يطلبه أنا من دلوقتى ممكن أنفذه، موضحا: "لم أتخل عن الرجل مثلما تردد بعض المواقع وأنا تحت أمره فى اللى يطلبه".





أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي في الوسط الشرقي من البلاد.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، السبت في إقليم هوبي.





أكد الدكتور محمد شبل مدير مدير إدارة الحميات بالمديرية الصحة بالغربية أن المصاب " م .ع "من مركز زفتي 35 سنة القادم من رحلة العمرة حضر إلى مستشفى حميات طنطا منذ أكثر من يومين ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب رئوي.





صرح مصدر أمنى مسئول بأنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة بشأن ضبط إيطالي يدعى "باتريك".





وأضاف المصدر أن المذكور مصري الجنسية وإسمه كاملًا "باتريك جورج ميشيل زكى سليمان"، وتم القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم عرضه على النيابة التى قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





علق شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي على تصريحات يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن عدم طلب المنتخب الأولمبي ضم محمد صلاح، إلى صفوفه في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل معه حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه".





وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة رفع الأثقال البارالمبية المصري، قادمة من نيجيريا بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 والمؤهلة لبطولة الدورة البارالمبية في طوكيو 2020.





كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل واقعة اعتداء طالب بجامعة الإسكندرية على أستاذ جامعي، قائلا "هذه واقعة شاذة وليست دارجة فى الجامعات".





وتابع وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج" الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "قانون الجامعات واضح وصريح وهذا الطالب قام بعمل شغب خلال تأدية الامتحان، وتطاول على الدكتور، وهو ما ترتب عليه منع الطالب من المادة التى وقع بها الاشتباك لمدة عام".





شارك المصري نايل نصار خطيب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس صورة له مع خطيبته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر نايل مع خطيبتة وهما بملابس الخطوبة باللون الأبيض وعلق عليها قائلا: "دائما أضع ابتسامتي على وجهي".





كشف عملاق البرمجيات بيل جيتس، عن بناء أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين بمبلغ خيالي، إيمانًا منه بأن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة الجديدة أفضل طريقة لخفض انبعاثات الكربون.





أظهر مقطع فيديو رجلا يركض في محاولة يائسة للهرب من السلطات التي تحاول أخذه ووضعه في الحجر الصحي، في وقت تعتقل فيه السلطات الصينية المصابين بفيروس كورونا الجديد في ووهان وتنقلهم إلى معسكرات.





أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل مطلق النار في المركز التجاري بعدما قتل 21 شخصا على الأقل.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان رقيب أول الشرطة السابق، جاكراباناث توما، 32 عاما، يختبئ في قبو مركز التسوق في مدين ناخون راتشاسيما، وهي مدينة تبعد 155 ميلا شمال شرق العاصمة بانكوك، بعد أن فتح النار على المدنيين بعد ظهر أمس.











