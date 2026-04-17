"ثلاثي مصري".. إعلان الفائزين بالدورة الـ20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب بالتفاصيل

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أسماء الفائزين في دورتها العشرين (2025–2026)، والتي شهدت تكريم نخبة من المبدعين والباحثين من مختلف الدول، تقديرًا لإسهاماتهم الأدبية والفكرية.

وجاءت قائمة الفائزين على النحو التالي:

فرع الآداب:

فاز الكاتب المصري أشرف العشماوي عن روايته «مواليد حديقة الحيوان».

فرع المؤلف الشاب:

فاز الباحث المغربي مصطفى رجوان عن كتاب «حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية».

فرع الترجمة:

فازت الباحثة نوال نصر الله عن ترجمتها لكتاب «أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» من العربية إلى الإنجليزية.

فرع الفنون والدراسات النقدية:

فاز الكاتب الأردني زهير توفيق عن كتاب «إدراك العالم: الصور النمطية المتبادلة بين الأنا والآخر».

فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى:

فاز الكاتب والمترجم الألماني شتيفان فايدنر عن كتاب «الديوان العربي: أجمل القصائد من العصر الجاهلي وبعده».

فرع النشر والتقنيات الثقافية:

فازت مؤسسة الإمارات للآداب تقديرًا لدورها في دعم صناعة الأدب وتعزيز القراءة.

فرع المخطوطات والموسوعات والمعاجم:

فاز المفكر المصري محمد الخشت عن موسوعة «الأديان العالمية».

شخصية العام الثقافية:

فازت الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، تقديرًا لمسيرتها الفنية وتأثيرها الثقافي الكبير.

وتعكس هذه القائمة التنوع الثقافي والجغرافي للفائزين، بما يؤكد المكانة العالمية التي باتت تحظى بها الجائزة ودورها في تعزيز الحوار الثقافي والمعرفي على مستوى العالم.