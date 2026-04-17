أشرف العشماوي يفوز بجائزة الشيخ زايد

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب فوز الكاتب الروائي أشرف العشماوي بجائزة فرع الآداب في دورتها 2025–2026، عن عمله «مواليد حديقة الحيوان»، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

جاء هذا الفوز تتويجًا لروايات قصيرة متميزة في كتاب واحد.

ثلاث نوفيلات مترابطة، أبدع فيها العشماوي في فن النوفيلا ببناء سردي محكم ومشهدية ساحرة تجمع بين الواقعية السحرية واللامعقول.

يرسم الكاتب في نوفيلا "مواليد حديقة الحيوان" الحديقة كمجتمع مصري مصغّر، مليء بالسخرية الاجتماعية المتوارية والرموز الحادة التي تنتقد الواقع بذكاء دون مباشرة.

يبرز إبداع أشرف العشماوي في هذا العمل من خلال قدرته على جعل كل نوفيلا قائمة بذاتها فنيًا، مع ربطها بخيط سردي رفيع وعميق يمتد عبر الثلاث نوفيلات هو "كل الصور خادعة". هذا الخيط ينسج علاقات بين الشخصيات والأحداث، ويكشف كيف تكون الظواهر الظاهرية مجرد أقنعة تخفي حقائق أعمق، ويؤكد على هشاشة الواقع وتناقضاته، خاصة في نوفيلا "كابينة لا ترى البحر" ونوفيلا "مزرعة الخنازير" التي أشاد بها النقاد على مستوى الوطن العربي بأنها واحدة من أفضل النوفيلات التي تشرح تمزق الهوية.

تتميز الروايات الثلاث بإنسانيتها العميقة التي تهتم بالمهمشين والأصوات المكبوتة، حيث يسلط العشماوي الضوء على أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع، سواء في حديقة الحيوان الرمزية أو في واقعها الاجتماعي بالصعيد أو عشوائيات القاهرة. هذه الرؤية الإنسانية الدافئة، التي ترى في المهمش إنسانًا كامل الأبعاد، أضافت عمقًا فنيًا ووجدانيًا للعمل، وكانت من أبرز العناصر التي أثرت في قرار لجنة التحكيم وجعلتها تختار العشماوي وسط منافسة شرسة مع كبار المبدعين العرب.

ويُعد فوز أشرف العشماوي بالجائزة الأكبر في الوطن العربي اعترافًا بتجربته السردية الغنية والواسعة، و التي سبق أن حظيت بترجمات دولية متعددة إلى لغات عديدة، وتؤكد قدرته على تحويل الواقع المصري المعاصر إلى رمز عالمي يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

ومن المقرر أن تُسلَّم الجائزة خلال حفل رسمي يُقام في سبتمبر المقبل، على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب.