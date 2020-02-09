حسين هريدي: مصر وضعت أفريقيا نصب عينيها لخلق فرص تنموية شاملة.. فيديو

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019 كانت حافلة بالأنشطة والجهود المكثفة سواء على المستوى الأفريقى، أو الدولي.





وأكد حسين هريدى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مصر وضعت أفريقيا نصب عينيها وعرضت قضاياها خاصة أمام الدول المانحة، والصناعية الكبرى.





وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقى كان مواجهة جميع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وإبراز الفرص المتاحة للدول الأفريقية على صعيد جذب الاستثمارات.





ولفت إلى حرص مصر أيضا خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى على تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة وإيجاد التنسيق اللازم بين الخطط التنموية المحلية والإقليمية الدولية.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، لمقر إقامته في أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33، واستقبلته الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، لدى وصوله مطار أديس أبابا، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.





ويشارك الرئيس السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، التي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري.





ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.



