AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسين هريدي: مصر وضعت أفريقيا نصب عينيها لخلق فرص تنموية شاملة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:57 ص
السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى
Advertisements
شيرين عادل
قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019 كانت حافلة بالأنشطة والجهود المكثفة سواء على المستوى الأفريقى، أو الدولي. 

وأكد حسين هريدى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مصر وضعت أفريقيا نصب عينيها وعرضت قضاياها خاصة أمام الدول المانحة، والصناعية الكبرى.   

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقى كان مواجهة جميع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وإبراز الفرص المتاحة للدول الأفريقية على صعيد جذب الاستثمارات.

ولفت إلى حرص مصر أيضا خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى على تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة وإيجاد التنسيق اللازم بين الخطط التنموية المحلية والإقليمية الدولية. 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، لمقر إقامته في أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33، واستقبلته الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، لدى وصوله مطار أديس أبابا، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ويشارك الرئيس السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، التي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حجاج: مصر وجنوب إفريقيا أكبر دولتين اقتصاديا وعسكريا فى القارة.. فيديو

دبلوماسى: بريطانيا تسير على خطى الدول الكبرى فى تعاملها مع افريقيا.. فيديو

السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي

قمة حول ليبيا واجتماع الصحراء الغربية.. أجندة مكثفة لـ الرئيس في أديس أبابا

رئيسة أثيوبيا تستقبل الرئيس السيسي في مطار أديس أبابا

عاجل| شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي مقر إقامته في أديس أبابا

ترشيحاتنا

صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

ارتفاع درجة حرارته.. أول ظهور لـ مصري محتجز في الصين.. فيديو

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

الذئب الوديع.. فيديو غريب لتصرف حيوان متوحش

ياسمين رئيس عن ملابسها الجريئة: أحب الظهور بشكل مختلف

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته