العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

استيقظ أهالي منطقة حدائق الأهرام صباح اليوم "الأحد"، على جريمة بشعة عندما تم العثور على 3 جثث لأسرة واحدة ملقاة في منور عقار بالبوابة الثانية.













وانتقلت على الفور قوات أمن الجيزة ومباحث الهرم إلى مسرح الواقعة، حيث تبين العثور على جثث زوج وزوجته وطفلتهما 8 أشهر، وأفاد شهود عيان أن الجيران كسروا باب الشقة ودخلوا بعد صراخ طفل داخلها مستنجدا بهم، بعد رؤيته جثث والده ووالدته وشقيقته الصغرى في المنور.

وتم إبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة، وحضر رجال المباحث؛ لجمع التحريات وكشف ملابسات الواقعة.





وتجرى الآن قوات البحث برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عملية فحص لمسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها وبيان حقيقة الواقعة.