استغل مرضهن.. اتهام حاخام يهودي بالاغتصاب والنصب على النساء





ووفقًا لما ورد في صحيفة " Times of Israel" الإسرائيلية، أن الشرطة ألقت القبض على الحاخام العجوز وزوجته و5 أشخاص مشتبه فيهم لتورطهم في تشكيل عصابي للاحتيال على المواطنين وخاصة النساء.





وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن هناك العديد من البلاغات المقدمة في الحاخام اليهودي "أليعازر بيرلاند"المنتمي لحركة "بريسلوف هاسيديك" في إسرائيل، إلا أن البلاغات لم تتوقف ضده منذ 2012.





واتهم الحاخام بالتحرش بالنساء المصابة بالسرطان واستغل مرضهم للتحرش بهن واغتصاب بعض السيدات وكان يرفض اللجوء إلى الحلول الطبية، موضحا أن العلاج بطريقته هو الحل الأمثل.





ساعد بيرلاند أكثر من شخص لاستدراج النساء وإقناعهن أن الحاخام سيتلو عليهم صلوات ستشفيهن إلا أنه كان في الواقع يبتزهن ويستغل ضعفهن ومرضهن.

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على حاخام يهودي بالغ من العمر 82 عامًا، بعد اتهام أكثر من سيدة له بالتحرش والاغتصاب والنصب وسحب المال بحجة العلاج.