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رياضة

الدوري الإسباني.. إيسكو يعادل النتيجة لـ ريال مدريد أمام أوساسونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:47 م
فرانشيسكو إيسكو
فرانشيسكو إيسكو
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إسماعيل محمود
أدرك فرانشيسكو إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، هدف التعادل في شباك نظيره نادي أوساسونا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل إيسكو الهدف في الدقيقة 33، بعدما مرر الويلزي جاريث بيل الكرة له، ليسددها على يسار حارس مرمى أوساسونا، مدركًا هدف التعادل.

يذكر أن يوناي جارسيا قد سجل هدف أوساسونا في الدقيقة الرابعة عشرة، برأسية رائعة قابل بها ركنية زميله في الفريق، وتخلص جارسيا من الرقابة الدفاعية من مدافعي الريال، ليسجل الهدف ببراعة.

ويحتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 49  نقطة، بينما يحتل نادي أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.
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