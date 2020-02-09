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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:24 م
الاسهم السعودية
الاسهم السعودية
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محمد صبيح
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 100.57 نقطة ليقفل عند مستوى 7952.52 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 على تراجع.

وكانت أسهم شركات فيبكو، والجوف، والحمادي، والمصافي، وتهامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إسمنت حائل، وميدغلف للتأمين، وأسمنت أم القرى، والدرع العربي، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.60% و 5.58%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والشرقية للتنمية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 49.08 نقطة ليقفل عند مستوى 7275.30 نقطة، بتداولات تجاوزت 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 424 صفقة.
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