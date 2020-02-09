وكيل التعليم بالغربية يكرم 22 متابعا إداريا لمجهوداتهم في العملية التربوية والتعليمية.. صور

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الأحد 22 متابعا متميزا على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، من إدارة المتابعة ، وتنسيق المتابعة بالمديرية، وذلك بحضور د. تامر مصطفى الجزار، متابع مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقدم "حسن " شهادات التقدير للمتابعين المتميزين على مستوى المديرية والإدارات، دعمًا وتقديرًا للجهد المتميز خلال عملهم في متابعة العملية التعليمية وحل العديد من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية .

كما شمل التكريم كل من عادل السيد الزرقاني، وخالد صالح الديب، ومحمد إبراهيم ذكي، أعضاء تنسيق المتابعة بالمديرية، ومن إدارة المتابعة بالمديرية، قام بتكريم كل من؛ محبات محمد الصاوي، ثروت محمد الحماقي، وشريف محمد الجزار، ومن إدارة غرب طنطا، قام بتكريم أشرف السيد المرشدي، مدير المتابعة، ورشا على مصطفى، عضو المتابعة، ومن إدارة شرق طنطا، قام بتكريم كل من بلال عبد الفتاح ابراهيم، مدير المتابعة، ونشوى معوض البطراوي، عضو المتابعة، ومن غرب المحلة، تم تكريم زهران عبد الجواد ضيف، مدير المتابعة، ومن قطور، قام بتكريم كل من محمد عبد الفتاح الشريف، مدير المتابعة، وعضوي المتابعة، جيهان أحمد على، ونشأت عطية الكاشف.

كما قام "حسن" بتكريم كل من، أحمد محمد المحلاوي، مدير المتابعة بإدارة كفر الزيات، وأحمد عبد الرازق الليثي، مدير المتابعة بالسنطة، وقام بتكريم كل من محمد مجدي طيبه للإحالة للمعاش، ببسيون، ومدير المتابعة الحالي عبد الحكيم محمد محمود العطفي، كما قام بتكريم حسن حسن محمد شبكة، مدير المتابعة بشرق المحلة، وجمال الدين عطية الفقي، مدير المتابعة بسمنود، وأخيرًا من زفتى، محمود محروس الزيني، مدير المتابعة، ومصطفى محمد الأزهري، عضو المتابعة .

وشارك في حضور التكريم إبراهيم شهاب، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وحنان ناصف، مدير إدارة تنسيق المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، واللذان سيتم تكريمهما ضمن المتميزين بالمديرية.