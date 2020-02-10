ناهد السباعي تتحدى برودة الجو بإطلالة جديدة على البحر.. صور

نشرت الفنانة ناهد السباعى عدة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ناهد السباعى بإطلالة صيفية على شاطيء البحر ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وعلقت قائلة "قابلني أين تلمس السماء البحر أحبك أنت الأفضل".





يشار إلى أن ناهد السباعي تشارك في بطولة مسلسل "النهاية" الذي يعود به الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني، المسلسل من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.





يذكر أن أحدث أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض.





الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.



