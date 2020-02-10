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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:05 ص
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي لن يتصالح مع محمود عبد المنعم كهربا، بعد توقيعه للنادي الأهلي وأن هناك شكوى مقدمة ضده. 

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن الفريق الأبيض لا يحتاج إلى خدمات رباعي الأهلي الكبار، أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي

تحدث إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف خالد بو طيب، مهاجم النادي سابقا والذي تم فسخ عقده. 

كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة دخل في أزمة البث الفضائى التى تهدد بإلغاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات.

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمد عواد، حارس الزمالك، افترى على نادي الإسماعيلي.

كشف جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن سبب مشاجرته بالاشتراك مع محمود شيكابالا ، مع احد المشجعين عقب مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2001 -2002 ، والتي انتهت بنتيجة 6-1 الشهيرة.

علق الإعلامي أحمد شوبير على قضايا الفساد التي لاحقت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، خلال الفترة الأخيرة وآخرها تقرير يكشف اختفاء 24 مليون دولار.

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