AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الوطنية للانتخابات: تسليم أوراق الاقتراع للقضاة المشرفين على تكميلية النواب بالجيزة وملوي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو خليفة – جودت عيد:
أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي  والمقرر لها يومي غد وبعد غد، ويجري الآن تسليم أوراق العملية الانتخابية بمقر محكمتي ٦ أكتوبر الابتدائية والمنيا الابتدائية. 

وستجري الانتخابات بالدائرة الأولي بالجيزة من خلال عدد ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبا.. و دائرة ملوي بالمنيا من خلال ١٥٣ لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبا.

وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من حوالي ٣٠٠ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة .

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن انتخابات تكميلية بدائرتي الجيزة وملوي

الوطنية للانتخابات :لا بلاغات أو خروقات فى دعاية المرشحين فى الجيزة و ملوى وإعداد كشوف القضاة المشرفين عليها

للناخبين.. كيف تعرف لجنتك في الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوي

قبل ساعات من تكميلية الجيزة وملوى.. الوطنية للانتخابات: إرسال أوراق الاقتراع إلى السفارات والقنصليات

غدا.. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية بالنواب للمصريين بالخارج

بدء تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب

ترشيحاتنا

زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام

عاجل.. وكالة الأنباء السورية: انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة دمشق

بعد ما خصم جزءًا من مرتبه..عامل يربط صاحب مزرعة ويقتله ويسرق أمواله بالشرقية

تعمل لصالح الفيفا على حساب الوطن.. أندية مصر تهاجم لجنة اتحاد الكرة

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد