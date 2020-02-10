الوطنية للانتخابات: تسليم أوراق الاقتراع للقضاة المشرفين على تكميلية النواب بالجيزة وملوي

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غد وبعد غد، ويجري الآن تسليم أوراق العملية الانتخابية بمقر محكمتي ٦ أكتوبر الابتدائية والمنيا الابتدائية.





وستجري الانتخابات بالدائرة الأولي بالجيزة من خلال عدد ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبا.. و دائرة ملوي بالمنيا من خلال ١٥٣ لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبا.





وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من حوالي ٣٠٠ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة .





جدير بالذكر أن عملية الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة واحدة.