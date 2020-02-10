مفترق الأنثروبولوجيا السياسية

دخل العالم مع نهاية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين مفترق الانثروبولوجيا السياسيه، حيث هناك لكل الثقافات عنصر واحد مشترك: كيف تمارس الثقافه بطريقة ما سيطرة اجتماعية على أعضائها. عندما تصبح المجتمعات أكثر تعقيدًا ، تزداد وسائل السيطرة وفقًا لذلك.





السيطرة هي موضوع الأنثروبولوجيا السياسية. مثل "اليد الخفية" للسوق التي يشير إليها آدم سميث في تحليل أعمال الرأسمالية ، هناك قوتان تحكمان أسلوب السياسة: القوة - القدرة على تحفيز سلوك الآخرين بطرق محددة عن طريق الإكراه أو الاستخدام أو التهديد القوة البدنية - والسلطة - القدرة على تحفيز سلوك الآخرين عن طريق الإقناع.





الأمثلة الشديدة لممارسة السلطة هي معسكرات الاعتقال (معسكرات الاعتقال) في روسيا الستالينية ، ومعسكرات الموت في ألمانيا الخاضعة للحكم النازي وأوروبا الشرقية ، وما يسمى بسجون سوبرماكس مثل بيليكان باي في كاليفورنيا وسجن "المقاتلين الأعداء" في خليج جوانتانامو ، كوبا ، من قبل الولايات المتحدة. في جميع هذه الإعدادات ، يلتزم السجناء أو يعاقبون أو يعدمون. في الطرف الآخر توجد مجتمعات علوية ، تمارس السلطة عادة أكثر من السلطة. تتمثل المجموعات في تلك المجتمعات لرغبات أعضائها المقنعين. في الواقع ، تمثل القوة والسلطة نقاطًا في سلسلة متصلة وكلاهما موجود في كل مجتمع إلى حد ما. حتى هتلر ، الذي مارس السلطة المطلقة بعدة طرق ، اضطر إلى تنظيم مسيرات نورمبرغ لتوليد دعم شعبي لنظامه وإقناع السكان الألمان بأن قيادته كانت هي السبيل إلى الخلاص الوطني.





في الاتحاد السوفياتي ، كان لدى القادة قدر كبير من القوة القسرية والجسدية ، لكنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى تنظيم المسيرات والتجمعات الجماهيرية يوم عيد العمال كل عام لإقناع الناس بالبقاء على ارتباط برؤيتهم للمجتمع المجتمعي. في الطرف الآخر من الطيف السياسي ، فإن المجتمعات التي تميل إلى استخدام الإقناع من خلال السلطة لديها أيضًا بعض أشكال القوة القسرية. من بين الإنويت ، على سبيل المثال ، يمكن معاقبة الأفراد الذين ينتهكون بشكل صارخ قواعد المجموعة ، بما في ذلك القتل.





أحد المفاهيم ذات الصلة في السياسة والقانون على حد سواء هو الشرعية : التصور بأن الفرد لديه الحق في القيادة. تنطبق الشرعية بشكل خاص على المجتمعات المعقدة التي تتطلب اتخاذ القرارات المركزية. تاريخيًا ، يستند الحق في الحكم إلى مبادئ مختلفة. في كثير من الحالات ، تم الاحتجاج بالمعتقدات الخارقة لإثبات شرعية وتبرير الحكم من قبل النخبة. احتج الملوك الأوروبيون بالحق الإلهي في الحكم الذي عززته كنيسة إنجلترا في بريطانيا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية في بلدان أخرى قبل الإصلاح. في الهند ، هيمنة نخبة البراهمين على الطبقات الأخرى لها ما يبررها الكرمة ، القوى التراكمية التي أنشأتها الأعمال الصالحة والشر في الحياة الماضية. المكافئات العلمانية تعمل أيضًا على تبرير حكم النخب. ومن الأمثلة على ذلك وعد جنة العامل في الاتحاد السوفيتي السابق والنقاء العرقي للآريين في ألمانيا النازية.





في الولايات المتحدة وغيرها من أشكال الحكم الديمقراطي ، تستند الشرعية إلى موافقة المحكومين في الانتخابات الدورية (على الرغم من أن الرئيس الجديد في الولايات المتحدة يؤدي اليمين الدستورية في استخدام الكتاب المقدس المسيحي رغم الفصل المزعوم بين الكنيسة والدولة. في بعض المجتمعات ، يُنظر إلى هيمنة الفرد أو المجموعة على أنها غير مقبولة. تم تطوير مفهوم الهيمنة العكسية لوصف المجتمعات التي رفض فيها الناس محاولات أي فرد لممارسة السلطة. لقد حققوا هذا الهدف باستخدام السخرية والنقد والعصيان والاستنكار الشديد ويمكنهم إبعاد المجرمين المتطرفين. هذا السلوك يتسق مع الهيمنة العكسية.





حتى في المجتمعات التي تؤكد على المساواة بين الناس ، لا يزال يتعين اتخاذ القرارات. في بعض الأحيان شخصيات مقنعة بشكل خاص مثل الرؤساء يصنعونها ، لكن الشخصيات المقنعة التي تفتقر إلى السلطة الرسمية ليست حرة في اتخاذ القرارات دون التوصل إلى توافق مع زملائهم. للوصول إلى هذا التوافق ، يجب أن يكون هناك اتفاق عام. في الأساس ، حتى لو كانت الشرعية تميز المجتمعات التي تفتقر إلى القيادة المؤسسية. تشير مجموعة أخرى من المفاهيم إلى التعزيزات أو عواقب الامتثال للتوجيهات وقوانين المجتمع. التعزيزات الإيجابية هي المكافآت للامتثال. وتشمل الأمثلة الميداليات والحوافز المالية وغيرها من أشكال الاعتراف العام. التعزيزات السلبية تعاقب عدم الامتثال من خلال الغرامات والسجن وأحكام الإعدام. يمكن التعرف على هذه التعزيزات في كل مجتمع بشري ، حتى بين الباحثين عن علم أو غيرهم ممن ليس لديهم نظام قانوني مكتوب. الهيمنة العكسية هي أحد أشكال التعزيز السلبي.





إذا أريد مقارنة الثقافات ذات الأحجام والتكوينات المختلفة ، فيجب أن يكون هناك أساس مشترك لتحديد التنظيم السياسي. في العديد من المجتمعات الصغيرة ، تعمل الأسرة كوحدة سياسية. كما كتب جوليان ستيوارد عن Shoshone ، وهي مجموعة من الأمريكيين الأصليين في حوض نيفادا ، "تم دمج جميع ميزات الثقافة البسيطة نسبيًا وعملها على مستوى الأسرة. كانت الأسرة هي الوحدة الإنجابية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والدينية. " في المجتمعات الأكبر والأكثر تعقيدًا ، تتولى مؤسسات اجتماعية أكبر مهام الأسرة. تدار موارد الاقتصاد ، على سبيل المثال ، من قبل شخصيات السلطة خارج الأسرة الذين يطالبون الضرائب. قد تتولى المدارس التي تشكلت تحت سلطة الحكومة الوظيفة التعليمية للأسرة ، ومن المرجح أن يتم وضع هيكل السلطة في الأسرة تحت سلطة الدولة العليا.





لذلك ، يحتاج علماء الأنثروبولوجيا إلى طرق لتقييم المنظمات السياسية التي يمكن تطبيقها على العديد من أنواع المجتمعات المختلفة. ويسمى هذا المفهوم مستويات التكامل الاجتماعي والثقافي. وهاك مخطط لتصنيف الطابع السياسي للمجتمعات من أربعة مستويات من التكامل والصراع الاجتماعي والثقافي: الفرقة ، قبيلة ، المشيخة ، والدولة . الفرقة هي أصغر وحدة في التنظيم السياسي ، تتكون من عدد قليل من العائلات وليس مناصب قيادية رسمية. القبائل لديها عدد أكبر من السكان ولكن يتم تنظيمها حول العلاقات الأسرية ولديها أنظمة السوائل أو التحول من القيادة المؤقتة. المشايخ هي وحدات سياسية كبيرة يكون فيها الرئيس ، الذي عادة ما يتم تحديده بالوراثة، يشغل منصبًا رسميًا في السلطة. الدول هي أكثر أشكال التنظيم السياسي تعقيدًا وتتميز بحكومة مركزية تحتكر الاستخدامات المشروعة للقوة البدنية والبيروقراطية الكبيرة ونظام القوانين الرسمية وقوة عسكرية دائمة.





يمكن تصنيف كل نوع من أنواع التكامل السياسي على أنه مساواة أو التراتبيه أو طبقية. تُعتبر مجتمعات النطاق والمجتمعات القبلية عمومًا مساواة - لا يوجد فرق كبير في الوضع أو السلطة بين الأفراد وهناك عدد من مواقع الوضع القيّمة في المجتمعات مثل وجود أشخاص قادرين على شغلها. تعد القبائل مجتمعات التراتبيه ؛ هناك اختلافات كبيرة في الثروة والوضع الاجتماعي للأفراد بناءً على مدى ارتباطهم بالرئيس. في المجتمعات التراتبيه، هناك عدد محدود من مواقع السلطة أو الوضع ، وعدد قليل فقط يمكنه شغلها. مجتمعات الدولة طبقية. هناك اختلافات كبيرة في ثروة الأفراد ووضعهم وقوتهم على أساس عدم المساواة في الوصول إلى الموارد ومواقع السلطة. الطبقات الاجتماعية والاقتصادية ، على سبيل المثال ، هي أشكال من التقسيم الطبقي في العديد من مجتمعات الدولة.





نحن البشر لسنا متساوين في كل شيء. وضع المرأة منخفض مقارنة بوضع الرجال في العديد من المجتمعات ، إن لم يكن معظمها . في مجتمع معقد ، قد يبدو أن الطبقات الاجتماعية - الاختلافات في الثروة والمكانة - مثل الموت والضرائب ، أمر لا مفر منه: أن الفرد مولود في الثروة ، أو الفقر ، أو في مكان ما بينهما وليس له رأي في المسألة، على الأقل في بداية الحياة ، وهذه الطبقة الاجتماعية هي موقف غير طوعي في المجتمع.





داخل مجموعات من الناس ، عادة ما يتم حل النزاعات بشكل غير رسمي. لا يوجد وسطاء رسميون أو أي ما يعادل التنظيمية لمحكمة القانون. قد يظهر وسيط جيد - أو لا يظهر. في بعض الثقافات ، يتم استخدام المبارزات. ومع ذلك ، فإن الصراع ينشب أحيانًا إلى حرب بين العصابات ، وأحيانًا داخلها. عادة ما تكون هذه الحرب متقطعة وقصيرة الأجل لأن العصابات ليس لديها هياكل قيادية رسمية أو عدد كاف من المحاربين لإدامة الصراع لفترة طويلة. ينشأ معظم الصراع من الحجج الشخصية فى اطار المصالح والقيم .





في مقابل المجتمعات المتساوية في طيف الطبقات الاجتماعية ، يوجد المجتمع الطبقي ، والذي يعرف بأنه مجتمع تسيطر فيه النخبة التي تمثل أقلية عددية على الموارد الاستراتيجية التي تدعم الحياة. تشمل الموارد الاستراتيجية المياه للدول التي تعتمد على زراعة الري والأراضي في المجتمعات الزراعية والنفط في المجتمعات الصناعية.

رأس المال والمنتجات والموارد المستخدمة في الإنتاج الإضافي هي طرق إنتاج تعتمد على النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى مثل الغاز الطبيعي في المجتمعات الصناعية. من الناحية التشغيلية ، فإن التقسيم الطبقي هو هيكل اجتماعي يشمل اثنين أو أكثر من السكان الذين يقومون بالتبادل فيما بينهم. مثال متطرف هو النظام الطبقي للمجتمع الهندي التقليدي ، الذي يستمد شرعيته من الهندوسية. في النظم الطبقية ، يتم تحديد العضوية بالولادة وتبقى ثابتة مدى الحياة ، والحراك الاجتماعي - الانتقال من طبقة اجتماعية إلى أخرى - ليس خيارًا. ولا يمكن للأشخاص من مختلف الطبقات الزواج ؛ وهذا هو ، فهي endogamous. على الرغم من الجهود التي بذلت لإلغاء الطبقات منذ أن حصلت الهند على الاستقلال في عام 1947 ، ولكنها لا تزال سائدة في المناطق الريفية. تميز بعض المجتمعات درجة من الحراك الاجتماعي ، ولكن حتى ما يسمى بمجتمعات الطبقة المفتوحة.





الدولة هي الأكثر رسمية من بين المستويات الأربعة للتنظيم السياسي. في الدول ، تتركز السلطة السياسية في حكومة تمارس الاحتكار للاستخدام المشروع للقوة. من المهم أن نفهم أن ممارسة القوة تشكل الملاذ الأخير ؛ السمة المميزة لحالة ضعيفة هي الاستخدام المتكرر للقوة البدنية للحفاظ على النظام. تتطور الدول في مجتمعات ذات عدد كبير من السكان في كثير من الأحيان عرقيًا - مئات الآلاف أو أكثر - وتتميز باقتصادات معقدة يمكن أن تحركها القيادة أو السوق ، والتقسيم الاجتماعي ، وقاعدة زراعية أو صناعية مكثفة. ترافق العديد من الخصائص الاحتكار المفروض على استخدام القوة المشروعة في الدولة. هناك تفويض للقوة القسرية للدولة. إن حاجة الدولة إلى استخدام القوة القسرية تنم عن نقطة ضعف مهمة ، وغالبًا ما يرفض المواطنون الاعتراف بحق أصحاب السلطة في الحكم. حتى عندما لا يتم التشكيك في شرعية السلطة ، فإن استخدام القوة و / أو التهديد باستخدامها يعمل على الحفاظ على الدولة ، ويتم تفويض هذه الوظيفة إلى هيئات مثل الشرطة للحفاظ على النظام الداخلي وإلى الجيش للدفاع عن الدولة .