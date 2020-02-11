أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. سؤال يتردد على أذهان كثيريين، فيقولون ما أفضل ما ينفع الميت وما أكثر ما ينفع الميت وما الذي ينفع الميت بعد الموت.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه – عز وجل- يمكن أن يهب مثل ثوابه للميت.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما أفضل ما ينفع الميت بعد موته؟»، عبر فيديو البث المباشر لدارالإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن كل عمل صالح يقوم به الإنسان يصل ثوابه إلى الميت وينتفع به.

وأوضح أمين الفتوى أن من أبرز الأعمال الصالحة التي يمكن أن يهب به الإنسان ثوابها للمتوفى هي: قراءة القرآن الكريم أو عمل ختمة منه ووهب مثل ثوابها للمتوفى، مبيناً أن هذا مما أجمع عليه جمهور الفقهاء.

وتابع: ومن الأعمال الصالحة التي يمكن وهب ثوابتها للمتوفى إخراج الصدقات ووهب ثوابها إليه، حتى وإن لم يوصى بذلك أو كان ممن لا يخرجون الصدقات في حياتهم.

وأفاد أنه من الأعمال الصالحة أيضاً صلة الرحم، و إطعام الطعام، و صلاة السنن، وصيام النوافل.

وأبان أنه إذا انتهي المسلم من فعل أي عمل صالح يهب مثل ثوابه للمتوفي، عن طريق قوله: « اللهم هب مثل ثواب هذا لفلان – ويذكر اسم المتوفى-، مختتماً: أن الله – سبحانه وتعالى- كريم في عطائه وجوده على عباده؛ فيغدق في رزقهم من حيث لا يعلمون.