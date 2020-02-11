أصالة لجمهورها: رح تسمعوا أغنية خليجيّة مو منطقية





وغردت أصالة قائلة " ‏الأهمّ منّ الّلي كنت رح قوله، هوّه إنّي قريبًا بسّ مو جدًّا، رح تسمعوا أغنيه خليجيّه جديده ، والأغنية مو منطقيّه حلاوتها، وبسّ هيك ، وتصبحوا على خير".





ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎مافي شي قد حلاوتك وحلاوة صوتك ، كوني بخير" و" ‏‎أحلى خبر سمعتو اليوم" و" ربنا يكتبلك الخير دايما يا رب " و" إن شاء الله تكسر الدنيا ".





يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.





وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.





أعلنت الفنانة أصالة نصري عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ستطرح قريبا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية.