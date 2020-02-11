أصالة لجمهورها: رح تسمعوا أغنية خليجيّة مو منطقية

أعلنت الفنانة أصالة نصري عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ستطرح قريبا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية.
وغردت أصالة قائلة " الأهمّ منّ الّلي كنت رح قوله، هوّه إنّي قريبًا بسّ مو جدًّا، رح تسمعوا أغنيه خليجيّه جديده ، والأغنية مو منطقيّه حلاوتها، وبسّ هيك ، وتصبحوا على خير".
ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "مافي شي قد حلاوتك وحلاوة صوتك ، كوني بخير" و" أحلى خبر سمعتو اليوم" و" ربنا يكتبلك الخير دايما يا رب " و" إن شاء الله تكسر الدنيا ".
يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.
وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.