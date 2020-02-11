بعد قليل.. انطلاق الجولة الأولى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

تنطلق بعد قليل أولى جولات الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة ، بلجنة مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات ضمن 28 لجنة انتخابية بالدائرة.





ويترشح علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم ، و"هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف،و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر .





ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولي ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة.



