AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد قليل.. انطلاق الجولة الأولى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:31 ص
انتخابات
انتخابات
Advertisements
محمد يحيي
تنطلق بعد قليل أولى جولات الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة ، بلجنة مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات  ضمن 28 لجنة انتخابية بالدائرة.

ويترشح علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم ، و"هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف،و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر .

ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولي ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة. 

ومن المقرر استمرار العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة ليوم آخر بحيث تبدأ في الفترة من 11 حتي 12 من فبراير الجاري من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من تكميلية الجيزة وملوى.. الوطنية للانتخابات: إرسال أوراق الاقتراع إلى السفارات والقنصليات

غدا.. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية بالنواب للمصريين بالخارج

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب التكميلية للمصريين بالخارج

بدء التصويت في الخارج بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرتي الجيزة وملوي

للمصريين بالخارج .. خريطة تفاعلية لعناوين لجان الانتخابات التكميلية بمجلس النواب

الوطنية للانتخابات لا شكاوى في تصويت المصريين بالخارج بتكميلية النواب

ترشيحاتنا

نسكافيه مش شاي.. محمد صلاح يكشف سبب عمله مساعدا لـ ميدو وتحذير مرتضى منصور له

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون آيات من القرآن .. علي جمعة يجيب

بعد قليل.. انطلاق الجولة الأولى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 11 - 2 - 2020

AdvertisementS

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة وفاته المأساوية وشرائه أدوات غُسله

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

الجراد الصحراوي يهاجم دولا عربية ويسبب كوارث.. تفاصيل

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان