وزارة التضامن تشيد بأداء جامعة حلوان في مشروع مودة

عقد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا مع كل من الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق مشروع مودة بجامعة حلوان ومدربي المشروع بالجامعة، ومسئولي مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، وراندا فارس، المدير الحالي لمشروع مودة بوزارة التضامن، وأحمد عباس، مسئول مبادرة تدريب طلاب الجامعات في مشروع مودة، وحسن عدلي، مسئول المتابعة والتقييم بالمشروع.





جاء ذلك انطلاقًا من دور جامعة حلوان في تأهيل الشباب الجامعي وخدمة المجتمع المحيط تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة.





وتضمن الاجتماع تقييم وزارة التضامن لأداء جامعة حلوان بالمشروع خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى عرض آليات تطبيق المشروع خلال الفصل الدراسي الثاني.





ورحب الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، بالحضور مثمنًا جهود جميع الأطراف في نجاح المشروع، ومؤكدًا أن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب في حياتهم، خاصة بعد التخرج، وقد أصبح تطبيق جامعة حلوان للمشروع نموذجًا يحتذى به في الجامعات الأخرى في ظل استمرار تطبيق المشروع لأن الجامعة ليست فقط علوم أكاديمية وإنما علوم اجتماعية ومهارات حياتية، مشيرا إلى أن المشروع يعالج مشكلة حقيقية في المجتمع المصرى، ولذلك كان على الدولة أن تتخذ إجراءات فعلية في الوقت الذي تدعم فيه إدارة الجامعة المشروع وتتابع جميع نتائجه باستمرار.





وأعلنت الدكتورة حنان كمال، منسق مشروع مودة، أن تدريبات المشروع مستمرة وتبدأ خلال الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني في الوقت الذي تحقق فيه جامعة حلوان نتائج متقدمة، حيث تم تدريب ما يقرب من ١٥٨٢٦ طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة والمدينة الجامعية.





وأشادت راندا فارس، المدير الحالي لمشروع مودة بالوزارة، بأداء جامعة حلوان في التدريب، مشيرة إلى أن تقارير نتائج المشروع تشير إلى أن جامعة حلوان هي الأعلى في مؤشرات الأداء والأدق في التنفيذ كما يتم التدريب فيها على مستوى جميع كليات الجامعة.





كما أشاد مسئولو وزارة التضامن بممارسات جامعة حلوان في التدريب وإجراء الاختبارات القبلية والبعدية لتحسين الأداء خلال المراحل القادمة، وهي الاختبارات التي تم تعميمها بعد ذلك على جميع التدريبات بالمشروع في جميع الجامعات المصرية.





وخلال اللقا، استعرض مدربو مشروع مودة بالجامعة أبرز التحديات التي واجهتهم خلال مراحل التدريب وأهم التوصيات التي يمكن أن تسهم في إنجاح ونشر المشروع بصورة أكبر حتى يمكن تحقيق استفادة الطلاب منه بأعلى درجة.





يذكر أن مشروع مودة هو مشروع للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل المقبلين على الزواج لإمدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة.



