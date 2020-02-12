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اقتصاد

أشرف فتحي: ننفذ أكثر من 77 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى فى حدائق أكتوبر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:00 م
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم وجارٍ تنفيذ ٧٧٤٤٠ وحدة سكنية بالمدينة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم كذلك تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية من بينها "٦ مدارس للتعليم الأساسي - ٥ حضانات - ٤ أسواق تجارية - ٥ وحدات صحية - ٤ ملاعب خماسية ومراكز شباب - قسم شرطة"، ويجرى حاليًا رى المسطحات الخضراء بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمياه المعالجة ثلاثيا. 

وأكد  أشرف فتحي حرص الجهاز على الإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة.
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