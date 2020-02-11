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أخبار البلد

شباب الصحفيين: الجماعة الإرهابية فشلت في تحقيق الفوضى بمصر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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اماني نوار

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن المؤامرة التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية قد تكشفت بعد فشلها الذريع في تحقيق الفوضى داخل مصر وسقوط كافة محاولاتها أمام تماسك الشعب المصري وشرطتة الوطنية ولم يبقى أمامهم إلا الآلة الإعلامية والمنظمات المشبوهة التي يقوموا بشرائها بأموال الدولة الداعمة لهم.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم :إن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وذيولهم في الداخل والخارج خاصه بعد أن تصدى المصريين للمحاولات اليائسة والبائسة من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد في تحريض الشعب المصري ضد قياداتهم وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية ولم يبقى أمامهم إلا البحث عن موضوع يحاولون أحيائه بعد فضح ادعاءاتهم بشأنة وهو موضوع "السجون" والاباطير الكاذبة بشأن أوضاع المسجونين في مصر أملا منهم في تعبئة الرأي العام الدولي بعد فشلهم في تحريك الشعب للضغط على مصر للإفراج عن قياداتهم الإرهابية.

 أضاف طوالة إن هذه المؤامرة الخسيسة تزيد من وعي الشعب وتقدم لة الأدلة الدامغة على أطراف المؤامرة الخارجية. كما بدأت جماعة الإخوان الإرهابية بإثارة هذا الموضوع على قنواتهم ثم قامت قناة الجزيرة القطرية بترديد ذات الادعاءات وتقديم فيلم تسجيلي مفبرك والتحضير لفيلم آخر يردد نفس الادعاءات الكاذبة ومحاولة بثة في عدد من الدول الأوروبية. أشار رئيس الجبهة إلى إن جمال عيد ناشط السبوبة يلعب دور محوري حيث يقوم بكتابة أسماء العناصر الإخوانية المحبوسة بصورة شبة يومية باعتبارهم سجناء رأي ويظهر الخائن محمد البرادعي بعد أن اعتقدنا انة في حالة موت سريري ليردد نفس ما يقوله الإخوان حرفيا.

 وأوضح أن خيوط المؤامرة واضحة للجميع واطرافها ويبقى أن يقول المصريين كلمتهم بشأن مؤامرة الجماعة المكشوفة ومؤامرة الدول الداعمة لهم المعروفة وان الأشخاص الذين يروجون لها ليسوا بخافين عن أعين الشعب الذي اسقطهم من نظرة وحساباتة واعتبرهم شرذمة ضالة تسعى لتخريب وتدمير الوطن ونقول للجميع مؤامراتكم فاشلة ومحاولاتكم فاشلة.

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