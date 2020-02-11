شباب الصحفيين: الجماعة الإرهابية فشلت في تحقيق الفوضى بمصر

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن المؤامرة التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية قد تكشفت بعد فشلها الذريع في تحقيق الفوضى داخل مصر وسقوط كافة محاولاتها أمام تماسك الشعب المصري وشرطتة الوطنية ولم يبقى أمامهم إلا الآلة الإعلامية والمنظمات المشبوهة التي يقوموا بشرائها بأموال الدولة الداعمة لهم.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في
تصريحات صحفية اليوم :إن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية
والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية
وذيولهم في الداخل والخارج خاصه بعد أن تصدى المصريين للمحاولات اليائسة والبائسة من
العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد في تحريض الشعب المصري ضد قياداتهم وقواتة المسلحة
وشرطتة الوطنية ولم يبقى أمامهم إلا البحث عن موضوع يحاولون أحيائه بعد فضح ادعاءاتهم
بشأنة وهو موضوع "السجون" والاباطير الكاذبة بشأن أوضاع المسجونين في مصر
أملا منهم في تعبئة الرأي العام الدولي بعد فشلهم في تحريك الشعب للضغط على مصر للإفراج
عن قياداتهم الإرهابية.