من الستينيات وحتى 2018.. أمريكا وألمانيا تخدعان العالم.. عندما تدفع الدول ثمن تجسس CIA عليها.. قصة العملية روبيكون في 120 بلدًا

شركة كريبتو.. لماذا تجنبت الصين وروسيا

سبب انسحاب ألمانيا من شركة التجسس

علاقة هواوي وكاسبرسكاي بالشركة السويسرية





نشرت صحيفة واشنطن بوست بعنوان "انقلاب القرن الاستخباراتي"، وقالت فيه إنه ولأكثر من نصف قرن، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم تثق في شركة واحدة للحفاظ على سرية اتصالات جواسيسها وجنودها ودبلوماسييها.





وحصلت الشركة، Crypto AG، على عقدها الأول من خلال عقد لبناء آلات لصنع الأكواد (الشيفرات) للقوات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. ومع تدفق الأموال، أصبحت صانعًا مهيمنًا لأجهزة التشفير لعقود من الزمن، حيث انتقل عبر موجات التكنولوجيا من التروس الميكانيكية إلى الدوائر الإلكترونية، وأخيرًا رقائق السيليكون والبرمجيات.





وقالت الصحيفة إنه لا أحد من عملاء الشركة على الإطلاق كان يعلم أن Crypto AG كانت مملوكة سرا من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في شراكة سرية للغاية مع مخابرات ألمانيا الغربية، وقامت الوكالتان بتزوير أجهزة الشركة حتى يمكنها بسهولة فك الشيفرات والرموز التي تستخدمها الدول لإرسال رسائل مشفرة واختراقها.





حققت الشركة السويسرية ملايين الدولارات من بيع المعدات إلى أكثر من 120 دولة في القرن الحادي والعشرين. وكان من بين عملائها إيران، والديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية، والمتنافستين النووييتين، الهند وباكستان، وحتى الفاتيكان.





وأضافت أن هذا الترتيب الذي استمر لعقود من الزمن، من بين أكثر أسرار الحرب الباردة المحفوظة، ووضع في سجل سري وشامل لوكالة المخابرات المركزية للعملية، الذي حصل عليه صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "ZDF" الألمانية، في مشروع إخباري مشترك، والذي يكشف عن موظفي "سي آي إيه" الذين اداروا برنامج الشركة والمديرين التنفيذيين المكلفين بتنفيذه، ويتتبع أصل المشروع وكذلك النزاعات الداخلية التي كادت ان تخرج عن مسارها، وكيف استغلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "سذاجة" الدول الأخرى لسنوات، حيث أخذوا أموالهم وسرقوا أسرارهم.





وبحلول أوائل الثمانينيات، كان أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها مجموعة جي تتدفق عبر آلات التشفير، وهي قدرة اعتمد عليها المسؤولون الأمريكيون في أزمة بعد أزمة.





كانت العملية تسمى "Thesaurus- ثاسورس" وهي لفظة تعني "القاموس أو الموسوعة"، ثم سميت العملية باسم "Rubicon- روبيكون". وتعد ومن بين أكثر العمليات جرأة في تاريخ وكالة المخابرات المركزية.





ووصف تقرير "سي آي إيه" العملية بأنها كانت "انقلاب القرن الاستخباراتي"، ويقول:"كانت الحكومات الاجنبية تدفع أموالا جيدة للولايات المتحدة وألمانيا الغربية من أجل امتياز قراءة معظم اتصالاتها السرية من قبل دولتين على الاقل، وربما ما يصل إلى 5 أو 6".





فبداية من عام 1970، سيطرة CIA وأختها الشقيقة، وكالة الامن القومي، على جميع جوانب عمليات شركة Crypto تقريبا، حيث حيث ترأسوا شركائهم الألمان بشأن قرارات التوظيف وتصميم تقنيتها وتخريب خوارزمياتها وتوجيه أهداف المبيعات. ثم جلس جواسيس الولايات المتحدة وألمانيا الغربية واستمعوا.





لقد راقبوا الملالي الإيرانيين خلال أزمة الرهائن عام 1979، وقاموا بتغذية بريطانيا بمعلومات استخباراتية عن الجيش الأرجنتيني خلال حرب فوكلاند، وتتبعوا حملات اغتيال دكتاتوريين من أمريكا الجنوبية، وقبضوا على مسؤولين ليبيين يهنئون أنفسهم على تفجير ديسكو برلين عام 1986.





كانت تقسم إمبراطورية التنصت التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لسنوات عديدة إلى 3 أهداف جغرافية رئيسيةن لكل منها رمزها الأبجدي الخاص، "أ" للسوفييت، و"ب" لآسيا، و"ج" للبقية.





كان للبرنامج حدود. لم يكن خصوم أمريكا الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي والصين، من عملاء Crypto. إن شكوكهم القوية حول علاقات الشركة مع الغرب كانت تحميهم من التعرض، على الرغم من أن تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يوحي بأن الجواسيس الأمريكيين علموا الكثير من خلال مراقبة تفاعلات البلدان الأخرى مع موسكو وبكين.





كانت هناك أيضا خروقات أمنية وضعت Crypto تحت غيوم الشك. أظهرت الوثائق التي صدرت في السبعينيات مراسلات مكثفة ومجرمة بين رائد وكالة الأمن القومي ومؤسس شركة Crypto. الأهداف الخارجية انتبهت بسبب التصريحات غير المبالية للمسؤولين الحكوميين بمن فيهم الرئيس رونالد ريجان. وأثار القبض على مندوب مبيعات في Crypto في إيران عام 1992، والذي لم يدرك أنه كان يبيع معدات مزورة، عاصفة دعاية مدمرة، وفقًا لتاريخ وكالة المخابرات المركزية، لكن المدى الحقيقي لعلاقة الشركة مع وكالة المخابرات المركزية ونظيرتها الألمانية لم يتم كشفها حتى الآن.





أصبحت وكالة التجسس الألمانية ،BND، تعتقد أن خطر افتضاح امر الشركة كان كبيرًا للغاية وتركت العملية في أوائل التسعينيات. لكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اشترت حصة الألمان واستمرت ببساطة، حيث تفوقت بقيمة Crypto الجاسوسية حتى عام 2018، عندما باعت الوكالة أصول الشركة، وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين.





ويعود ذلك لتراجع أهمية الشركة لسوق الأمن العالمي بحلول ذلك الوقت، بسبب انتشار تقنية التشفير عبر الإنترنت. بمجرد أن أصبحت مقاطعة الحكومات والشركات الكبرى، أصبح التشفير القوي في كل مكان مثل التطبيقات على الهواتف المحمولة.





ومع ذلك، فإن عملية التشفير لها صلة بالتجسس الحديث. فإن معرفة وصولها ومدتها تساعد في توضيح كيف طورت الولايات المتحدة شهية لا تشبع لمراقبة العالم، والتي كشفها إدوارد سنودن في عام 2013. وهناك أيضًا أصداء لـ Crypto في الشكوك التي تدور حول الشركات الحديثة التي لها صلات مزعومة مع الحكومات الأجنبية، بما في ذلك شركة مكافحة الفيروسات الروسية Kaspersky، وشركة Huawei الصينية العملاقة للاتصالات.





رفضت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الوطنية (BND) التعليق ، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين والألمان لم يشككوا في صحة الوثائق.





كلا الجانبين يصفان العملية بأنها ناجحة تتجاوز توقعاتهم الأكثر جموحا. في بعض الأحيان، بما في ذلك في الثمانينيات، كانت Crypto يمثل حوالي 40% من الاتصالات الدبلوماسية وعمليات نقل أخرى من قبل حكومات أجنبية تقوم بفك الشفرات في وكالة الأمن القومي، يتم فك تشفيرها وتعدينها للاستخبارات، وفقًا للوثائق.



