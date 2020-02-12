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ماكنزي: نعمل مع مصر لتحسين قدرات مكافحة الإرهاب.. ولا نرغب في دخول حرب مع إيران

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:55 ص
قائد المنطقة المركزية
قائد المنطقة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال قائد المنطقة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، إننا نعمل مع مصر؛ لتحسين قدرات مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تحتل موقعًا استراتيجيًا .

وأضاف «كينيث ماكنزي» خلال لقائه مع الإعلامي شادي شلش على قناة «إكسترا نيوز» أنه الهدف هو ضمان العمليات القتالية بالشكل الذي يقلل من حجم ومستوى الإرهاب في سيناء، والحدود مع ليبيا أيضا، خاصة أن ليبيا شديدة الأهمية بالنسبة لمصر والجميع يدرك هذا.

وأوضح قائد المنطقة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا ترغب في دخول حرب مع إيران فهم تجبنوا هذه الحرب، مؤكدا أن القوات المتواجدة هي لردع العمليات الإيرانية، كما يسعون إلى مقاربة معقولة هادئة ومتوازنة.

وأشار «كينيث ماكنزي» إلى أن التواجد الأمريكي في العراق؛ بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وأي مستوى لزيادة القوات؛ سيتم بالتشاور مع حكومة العراق، لذلك الاستمرار بناء على الدعوة العراقية.

ونوه «كينيث ماكنزي» إلى أن الجميع لديه مصلحة في محاربة الإرهاب وتنظيم «داعش» في المستقبل وتقليل التدخل الأجنبي في أي دولة من الدول وسيتم دعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة.

ولفت «كينيث ماكنزي» إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تعتمد على كل شركائها في المنطقة ومصر في أول الصفوف وهذا ما نراه في العلاقات بين مصر خاصة أن مصر لها دور حيوي وكبير.
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