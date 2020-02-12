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فن

دارين حداد تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها.. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة التونسية دارين حداد، صورة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت دارين حداد بإطلالة مثيرة بارتدائها "توب" قصير لأعلى الركبه باللون الزيتي، واعتمدت علي وضع "ميك اب" خفيف على وجهها، مع احمر الشفايف، واسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين"القمر "و"حد يخطف قلب حد كدا" و "جمالك" و "ملكة جمال الروح".

يذكر أن دارين حداد شاركت في العرض الأخير لمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم الفن علي ربيع وأوس أوس، مصطفى خاطر، حمدي المرغني وشيماء سيف.
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