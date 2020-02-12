AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تم تجنيدهم في سوريا.. متخصص: الأطفال المستغلون في الأعمال الإرهابية هم في الأساس صناعة دولية.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
نورهان رأفت

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، على خلفية اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، إن هناك أعدادا كبيرة جدا من أطفال سوريا وغيرها من البلاد التي شهدت صراعات الفترة المقبلة، فروا إلى بلدان أخرى وتم استغلالهم بشكل واضح من ضمن جماعات إرهابية متطرفة.


وأضاف مصطفى حمزة، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إصدار داعش الذي يدعى "أحياني بدمه"، في يناير 2019 الماضي يستعرض أطفالا يقومون بمشاهد إعدامات حية، مما يترك أثرا كبيرا في نفوس الأطفال، يجعلهم يحتاجون لإعادة تأهيل نفسي من جديد.


وأكد أن تركيا هي المعبر الرئيسي لتلك المنظمات، وأن هناك بالفعل بروتوكولا حقيقيا بين تركيا وداعش مقابل الأموال والنفط.


وأوضح مصطفى حمزة أن الأطفال المستغلين من الجماعات الإرهابية، هم في الأساس صناعة دولية تدخل فيها بعض الدول العربية، مثل قطر وإيران وتركيا مقابل مصالح مشتركة.


وأشار إلى أن الأطفال المستغلين في تلك العمليات لا يرون ما يفعلونه خطأ، فهم يحتاجون لإعادة تأهيل نفسي واجتماعي من جديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للطفولة يتدخل لإنقاذ طفل العمرانية.. تعرض للضرب من والدته.. المجلس يتولى تأهيل الأم لتقويم سلوكها.. وحقوقيون: نحتاج قانونا موحدا لمناهضة العنف الأسرى ضد الأطفال

أحمد موسى يكشف تفاصيل إنشاء شركة تركية لإعادة تنظيم الجيوش في 10 دول إسلامية

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في إحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية قبل مناسبة 25 يناير‎

جرائم النظام التركي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.. اليوم

الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن مصر ولن نسمح له بذلك

شركة مشبوهة أنشأها صديقه وسيطر عليها الإخوان.. هكذا يبيع أردوغان الموت في ليبيا

ترشيحاتنا

ماذا يقال في سجدة التلاوة إذا لم أسجد ؟.. الإفتاء تنصح بـ 10 كلمات

في ذكرى ميلاد آمال فريد.. سر إجبارها على الزواج وحرمانها من الإنجاب

فى ذكرى ميلاد عمر الحريرى.. عدد زيجاته والأخيرة يكبرها بـ 35 عاما

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع المناطق غدا.. والعظمى بالقاهرة 23

ابني يا ناس قتلوه.. سائق المنصورة شعر بنهايته فاتصل بأبيه وزوجته.. ماذا قال لهما؟

لأول مرة.. خطة إسرائيلية لبناء شبكة كهرباء في الضفة الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

شاهد.. فيل جائع يحاول اقتحام سيارة سفاري بحثًا عن الطعام

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل