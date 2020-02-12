ضربة موجعة لـ إيهاب جلال والمصري قبل مواجهة الأهلي

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي ضربة قوية قبل مواجهة النادي الأهلي المقبلة والتي ستقام بعد غد الجمعة بالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.





ويفقد الجهاز الفني للمصري بقيادة المصري البورسعيدي 4 لاعبين حيث أنه سيفقد بهاء مجدي بسبب الإصابة ومثله أحمد مسعود وأحمد شوشة.





ومن المحتمل أن يفقد المصري البورسعيدي خدمات نجمه عمرو موسى وذلك بعد وفاة والده صباح اليوم الأربعاء.



