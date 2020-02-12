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أخبار العالم

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، على امتلاك الإخوان وحكومة السراج في ليبيا لميليشيات تقاتل إلى جانبهم في طرابلس. 

وأعرب "المسماري" عن أمله في وصف كل المتعاطين مع الأزمة الليبية، للواقع كما هو الحال على الأ{ض، مشيرا إلى أن الميليشيات والإرهاب عائق أمام حل مشاكل ليبيا. 

وأشار المسماري إلى سيطرة الجيش الوطني الليبي على حوالي 99% من مساحة ليبيا، مضيفًا أن كل مناطق سيطرة الميليشيات أصبحت تحت النيران المباشرة. 

وأضاف "المسماري" أن قبول الجيش الوطني بوقف النار جاء من مصدر قوة في إدارة المعركة، مؤكدًا أن هدف الجيش هو القضاء على الإرهاب نهائيا وفك الميليشيات وجمع السلاح. 

وكشف عن وصول باخرة أمس الأول، مُحملة بالأسلحة التركية، إلى ميناء مصراتة، قائلا: "لدينا 45 مطارًا في ليبيا يستطيع سلامة استخدامها". 

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