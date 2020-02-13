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حوادث

حبس مسئول مخزن أقمشة دون ترخيص في السلام

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:56 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام، حبس مسئول عن مخزن أقمشة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارته دون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية عندما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن اقمشه كائن دائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين من التحريات قيام المتهم بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على عدد  143.500  متر قماش " مختلفة الأنواع " وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.
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