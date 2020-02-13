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مرأة

اعتمد على نفسك.. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 13 فبراير

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:45 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 13 فبراير
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 13 فبراير، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 13 فبراير، فإن ذلك يجعلك تبحث دائما عن التميز والانسجام والتناسق.. ترفض وتقاوم العصبية كي تبدو هادئا ومتزنا، وتتحمل جيدا مسئولياتك.

نصيحة: هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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