سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان: هذه أصعب لحظة عشتها في مرضي..فيديو

كشف اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بمرض سرطان الدم عن أقسى لحظة عاشها منذ أصيب بالمرض منذ عام.





وقال سعد في مقابلة مع "صدى البلد"، إن لحظة زيارة زملائه له في المستشفى رفقة مدربيه في قطاع الناشئين بعدما عرفوا بمرضه، كانت واحدة من أصعب اللحظات التي مرت عليه.





وحكى: "صعبت عليا نفسي..أول ما شفتهم بصراحة عيطت.. مكنتش متخيل إنهم ييجوا يزوروني وأنا تعبان..لأ أنا كنت عايز أشوف نفسي في حتة تانية".





وأضاف أن مدربه، كابتن رفاعي، تعاهد مع اللاعبين على عدم تكرار زيارة سعد في المستشفى حتى لا تتأثر حالته النفسية.





وتابع:"قال لي احنا مش هنقدر نجيلك تاني، أنت نفسيتك تعبانة، إن شاء الله هتبقى أحسن، وأنا أوعدك بإذن الله لما انت تبقى أحسن، احنا هنبقى أحسن".





ووجه الشكر إلى كل من دعموه خلال الفترة الماضية من الجماهير أو لاعبين سواء من نادي الزمالك أو النادي الأهلي، منهم شيكابالا ومحمد إبراهيم وطارق حامد ومدحت عبد الهادي وأحمد الشيخ وحسين السيد، وكذلك قناة النادي الأهلي والإعلامي واللاعب السابق أسامة حسني.





فيما ناشدت أسرة اللاعب رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور من أجل دعم علاجه، في الوقت الذي بدأت تخشى فيه من عدم القدرة على الوفاء بتكاليف العلاج الباهظة.





وقال عمه طارق حسانين في مقابلة مع "صدى البلد" إن الوضع المادي بات صعبا للغاية، وتكاليف العلاج كبيرة، لم تكف بيع سيارتين وقطعة أرض لتغطيتها.





وأضاف:"سعد اتكلم في جزئية بيع عربيته، هو يعرف إن أبوه كمان باع عربيته، وباعوا أرض، والدنيا الحمد لله اتسترت لغاية دلوقتي".





وحذر:"احنا في مرحلة ما قبل الفضيحة المادية باختصار، لكن الحمد لله البلد كلها عندها استعداد تدعم، لكن الأولوية وعد المستشار مرتضى و(ولديه) أحمد وأمير".





وأشار إلى أن الأسرة لا تريد أن تتخطى نادي الزمالك الذي هو بمثابة "بيت سعد"، مؤكدا أن رئيس النادي وولديه بالنسبة للأسرة "خط أحمر"، لا يمكن أن يتعدوه إلا "بإذنهم".



