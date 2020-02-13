يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري السعودي.





موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقناة الناقلة:





وتقام مباراة الهلال والفيحاء في تمام الخامسة والنصف مساء، وتذع عبر قناة الرياضية السعودية 1.



