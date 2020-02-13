عمرو دياب يستحوذ على تويتر بـ 8 تريندات

تصدر الهضبة عمرو دياب بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر" بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" بساعات قليلة.
واستحوذ عمرو دياب على 8 تريندات بموقع تويتر ابرزهم #سهران #عمرو_الجديد #New_album_2020 #الهضبة
وتفاعل عدد من رواد تويتر مع الهاشتاج وأبرز التغريدات :
قد لا ينام البعض من البوم نزله أحدهم #سهران
قد لا ينام البعض من البوم نزله أحدهم#سهران pic.twitter.com/Yzmln1GYle— 🌻 S U N_D R A 💫 (@sabaaraaa_lboma) February 13, 2020
Legend
Legend @amrdiab ♥️♥️#عمرو_دياب #سهران pic.twitter.com/vrHkbraQE2— Omar Alzahry (@OmarAlzahry) February 13, 2020
عمرو دياب ف ساعات نضف التايم لاين من المهرجانات
عمرو دياب ف ساعات نضف التايم لاين من المهرجانات ❤💪#الهضبه🎶#سهران❤— Hasnaa Esmail👑 (@HasnaaEsmail4) February 13, 2020
أنا عارف ان مفيهاش نوووم انهاردة بسبب البوم الهضبة
أنا عارف ان مفيهاش نوووم انهاردة بسبب البوم الهضبة ❤️😍#سهران #الهضبة— mohamed sharaf 👷 (@mohamed56963165) February 13, 2020
وتعاون مع الهضبة في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم "سهران".