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فن

عمرو دياب يستحوذ على تويتر بـ 8 تريندات

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:00 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق حمدى
تصدر الهضبة عمرو دياب بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر" بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" بساعات قليلة. 
واستحوذ عمرو دياب على 8 تريندات بموقع تويتر ابرزهم #سهران #عمرو_الجديد #New_album_2020 #الهضبة

وتفاعل عدد من رواد تويتر مع الهاشتاج وأبرز التغريدات : 


قد لا ينام البعض من البوم نزله أحدهم #سهران

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