عمرو دياب يستحوذ على تويتر بـ 8 تريندات

تصدر الهضبة عمرو دياب بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر" بعد طرح ألبومه الجديد "سهران" بساعات قليلة.

واستحوذ عمرو دياب على 8 تريندات بموقع تويتر ابرزهم #سهران #عمرو_الجديد #New_album_2020 #الهضبة





وتفاعل عدد من رواد تويتر مع الهاشتاج وأبرز التغريدات :









قد لا ينام البعض من البوم نزله أحدهم #سهران





قد لا ينام البعض من البوم نزله أحدهم#سهران pic.twitter.com/Yzmln1GYle — 🌻 S U N_D R A 💫 (@sabaaraaa_lboma) February 13, 2020





عمرو دياب ف ساعات نضف التايم لاين من المهرجانات

#الهضبه









عمرو دياب ف ساعات نضف التايم لاين من المهرجانات ❤💪#الهضبه🎶#سهران❤ — Hasnaa Esmail👑 (@HasnaaEsmail4) February 13, 2020

أنا عارف ان مفيهاش نوووم انهاردة بسبب البوم الهضبة

#سهران #الهضبة





أنا عارف ان مفيهاش نوووم انهاردة بسبب البوم الهضبة ❤️😍#سهران #الهضبة — mohamed sharaf 👷 (@mohamed56963165) February 13, 2020