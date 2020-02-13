AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:57 م
مكامير الفحم
مكامير الفحم
Advertisements
محمود زيدان
  • مكامير الفحم في كفر الشيخ تسبب أمراض الحساسية والصدر للمواطنين
  • تطوير 16 مكمورة فحم في عهد محافظ كفر الشيخ السابق في 3 مراكز
  • عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق: لابد من تفعيل القانون وتطوير المكامير وفقًا لاشتراطات البيئة


تمثل مشكلة انتشار مكامير الفحم النباتي غير المرخصة مشكلة مزمنة تعاني منها أغلب القرى في محافظة كفر الشيخ، خاصة في مركز سيدي سالم، والتي تسبب في إحداث تلوث بيئي وانتشار لأمراض الحساسية المزمنة والصدر، للأهالي والسكان المحيطين بها.

ويضرب أصحاب مكامير الفحم غير المرخصة عرض الحائط بقوانين البيئة وأجهزة الحكم المحلي، المتمثلة في مجالس المدن والقرى المنظمة لذلك، فيقومون بإنشاء هذه المكامير بالمخالفة للقانون وسط الكتلة السكنية في بعض الأحيان، وفي المناطق الزراعية في البعض الآخر.

وبالرغم من إعلان جهاز شئون البيئة بطنطا عن تنفيذ حملات مستمرة على المكامير المخالفة بمحافظة كفر الشيخ، وإزالتها، وتحرير محاضر حيال أصحابها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن، إلا أن محافظة كفر الشيخ تستقبل شكاوى من المواطنين بسبب هذه المكامير التي يقع الكثير منها داخل الكتل السكنية.

وفي عهد المحافظ الأسبق اللواء السيد نصر، أعلنت المحافظة، تطبيق نموذج لمكامير صديقة البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة للحد من التلوث البيئي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وبدأت المحافظة في اتخاذ خطوات جدية في هذا الأمر وتم تنفيذ بعض الإزالات للمكامير والفواخير المخالفة منذ فترة لأخرى.

وفي عهد المحافظ السابق، الدكتور إسماعيل طه، أعلنت المحافظة تطوير 16 مكمورة فحم نباتي وتحويلها إلى أفران مطورة وذلك بمراكز سيدي سالم وبلطيم وفوه، طبقًا للاشتراطات البيئية والصحية، لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتطبيقا للقانون، فضلًا عن إزالة المكامير المخالفة وغير المرخصة.

وخلال الأسبوع الحالي، شنت محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وشرطة الحماية المدنية لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة، والتي أسفرت عن إزالة 15 مكمورة فحم غير مرخصة بقرية الفقهاء القبلية بسيدي سالم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وطالب عادل قطاطو، عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق، بتفعيل القانون ومتابعة ملف مكامير الفحم غير المرخصة بصفة مستمرة، والاهتمام بتنفيذ قرارات الإزالة لهذه المكامير المخالفة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع تطوير وتحديث المكامير وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 70 مكمورة فحم مخالفة في نطاق مركز بلبيس

إزالة 15 مكمورة فحم غير مرخصة في حملة مكبرة بـ كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من مدرب الهلال السعودي على ما حدث خلال آخر لقاء بالدوري

تامر حسين يعلق على أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

ننشر موافقة نهضة بركان على استضافة لقائي الذهاب والإياب في الكونفدرالية مع المصري

حمو بيكا: تعبت نفسيا لما شاكوش حصل على عضوية النقابة.. فيديو

مفاجأة.. بنات عامر منيب يكشفن علاقة أغنية العالم الله لعمرو دياب بوالدهم.. شاهد

وداعا للحموضة.. كوب مشروب سحري يوميا يخلصك من مشاكلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا